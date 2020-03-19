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Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste

Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, korona virüsü için beste yaptı.

19.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:35
Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste
Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, korona virüsü için beste yaptı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüsü türkülere de konu oldu. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, virüse karşı alınacak önlemleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Şimşek, bestesinde Sağlık Bakanlığının virüsten korunmak için önerdiği 14 kurala da yer verdi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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