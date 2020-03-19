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Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste

Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek Korona virüsüne beste yaptı.

19.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:33
Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste
ERZURUM - Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek Korona virüsüne beste yaptı. Şimşek bestesinde virüse karşı alınacak önlemleri ön plana çıkarttı.
Tüm Dünyada ve Türkiye'de etkili olan Korona virüsü türkülere de konu oldu. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek virüse karşı alınacak önlemleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Şimşek bestesinde Sağlık Bakanlığının virüsten korunmak için önerdiği 14 kurala da yer verdi.
Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste
Etiketler : Genel

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