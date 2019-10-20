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Erzurumlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının makineli tüfekli yaptıkları taciz ateş sonucu şehit olan Erzurumlu Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı.

20.10.2019 15:59Erzurumlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının makineli tüfekli yaptıkları taciz ateş sonucu şehit olan Erzurumlu Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik 34. Hudut Tugayı Karagöztepe Üs Bölgesi'nde görevli Erzurum Altıntepe Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Er Sezai Ekşioğlu (20), bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının makineli tüfekle yaptıkları taciz ateşi sonucu yaralandı. Ekşioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyünde oturan aileye acı haber yetkililer tarafından verilirken şehit Ekşioğlu'nun baba evine Türk bayrağı asıldı. Baba Mustafa Ekşioğlu ise gözyaşları içinde belediye tarafından kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Altıntepe Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek. - ERZURUM

Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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