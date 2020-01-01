Haberler » Güncel » Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor - Haber

Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor

Suriye'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

01.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:18 Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor
'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi 'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehidin cenazesi sabah saatlerinde evine götürülerek helallik alındıktan sonra Narmanlı Camii avlusuna getirildi. Şehidin tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit rahmi Kaya'nın dedesi Muhammet Kaya'nın da Van'da şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya'nın naaşı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından torağa verilecek. - ERZURUM

Erzurum, Suriye, Piyade, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   En çok kitap okuyan huzurevi sakinine Cumhuriyet altını verilecek - Haber
13:39   Erzurum şehit uzman onbaşı rahmi kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
13:39   Hakkari bakan soylu esnaf ziyaretinde bulundu-1 - Haber
13:38   BAKAN SOYLU ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU-1 - Haber
13:38   Şehit Uzman Onbaşı Rahmi Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
12:27   Manisa'da faaliyet gösteren bir termik santrale, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:51   İstanbul'da özlenen manzara! Yılın ilk günü yollar boş kaldı - Haber
1.01.2020 13:43:14