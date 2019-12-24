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Erzurumlu taksici kardan adamı bu yıl da yaptı

ERZURUM'da taksi durağının önüne her yıl yaptığı kardan adamı bu yıl da yağan ilk karla yapan taksici Lütfü Bakan, "Ona gözüm gibi bakıyorum" dedi.

24.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:46 Erzurumlu taksici kardan adamı bu yıl da yaptı

ERZURUM'da taksi durağının önüne her yıl yaptığı kardan adamı bu yıl da yağan ilk karla yapan taksici Lütfü Bakan, "Ona gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Merkez ilçesindeki Hükümet Konağı karşısında taksicilik yapan 3 çocuk babası Lütfü Bakan (74), şehrin simgelerinden biri haline gelen kardan adamı yapmak için aracı ile taksi durağı önüne kar taşıdı. Lütfü Bakan, karları sıkıştırıp daha sonra bunu bir heykeltraş gibi ince ince işleyerek kardan adam yaptı. Yaklaşık bir hafta boyunca emek harcadığı ve ayağında kayak olan 3 metre boyundaki kardan adam, alışılanın dışında olması nedeniyle yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Kardan adamın atkı ve beresini ihmal etmeyen Bakan, halkın gösterdiği ilgiden de memnun. Her kış yaptığı geleneksel kardan adamı bu yıl da yapmanın mutluluğu içinde olduğunu söyleyen Bakan şunları söyledi:

"Eşim öldükten sonra yaşantımın çoğunu durakta geçiriyorum. Devlet memurluğundan emekli oldukta sonra taksicilik yapmaya başladım. Yıllar önce durakta canım sıkılıp, kardan adam yapınca büyük ilgi gördü. O yıldan sonra her kar yağışında durağın önünde çevrenin karını biriktirip kardan adam yapıyordum. Ancak bu yıl yağan ilk kar az olunca aracımla çevreden toplamaya çalıştım. Biriktirdiğim kar yağınını el becerimin olması nedeniyle kardan adama çeviriyorum. Kardan adamın ayağına da kayak yapıyorum. Bu 'un bir simgesidir. Buradan geçip kardan ödamı gören herkes onunla fotoğraf çektiriyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Kardan adama gözüm gibi bakıyorum."



Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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