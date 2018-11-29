Erzurumlular Altınözü'nde Buluştu

Altınözü Kaymakamlığı ilçede "Dadaşlar Altınözü'nde Buluşuyor" programı düzenlendi.
Altınözü Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinlikte Aşık Rahim Sağlam, İhsan Yavuzer, Kul Nuri, Ahmet Poyrazoğlu ve Murat Balkuş aşıklık kültürünü Hatay'da yaşattı.
Etkinlikte Erzurum'a özgü çağ kebabı pişirilerek katılımcılara ikram edildi.
Programa Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Hatay,Altınözü Kaymakamlığı,Altınözü
29 Kasım 2018 Perşembe 11:18