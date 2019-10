Erzurumlular sela ve tarihi çağrılarla ecdadına yürüyecek

Tarihte "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Erzurum'da, Rus ve Ermenilere karşı savunma hattı kurulan tarihi tabyalara, 9 Kasım Cumartesi günü sela ve tarihi çağrılar ile yürüyüş yapılacak.

Erzurum Valiliği öncülüğünde düzenlenecek "Tabyalara Yürüyüş" programı dolayısıyla Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda, "Tabyalara Yürüyüş" programında yapılacak etkinlikler ve tedbirlerin sunumu anlatıldı.

Toplantıya, kentteki belediye, kamu kurumları, askeri ve adli erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Köroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Tabyalara Yürüyüş" programının 9 Kasım Cumartesi günü yapılacağını söyledi.

Her yıl düzenli şekilde tabyalara yürüyüş programı ile etkinlikler yapıldığını anlatan Köroğlu, "Osmanlı-Rus Savaşı'nda çetin muharebelerin geçtiği Aziziye Tabyaları'nda düşmanın tabyaları işgal ettiğini öğrenen halk, eline ne bulduysa alarak düşmanı mağlup etti, şehitlerimizin anısına onları yad etmek, dua etmek için bu organizasyonları yapıyoruz." dedi.

Köroğlu, söz konusu yürüyüş programında yapılacak etkinlikler ile ilgili fikir alışverişi ve hazırlıklara yönelik değerlendirme yapmak için istişare toplantısı düzenlediklerini aktardı.

Osmanlı-Rus Savaşı dönemi ve Barış Pınar Harekatı'nda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Köroğlu, "Barış Pınarı Harekatı ve vatan savunmasında bulunan tüm güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Toplantımız hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

Tabyalara yürüyüş programı, kentteki tüm camilerde 06.30'da sela okunması ve "Ey Erzurumlular, düşman Aziziye'yi bastı, Allah'ını seven, eli silah tutan herkes askerlerimizin yardımına yardımına koşsun, vatanını seven yetişsin" anonslarıyla yapılacak tarihi çağrıyla başlayacak.

Vatandaşlar ile protokoldekilerin Karskapı Şehitliği ziyaret edeceği programda ardından saat 07: 00'da top atışları ve marşlar eşliğinde tabyalara yürüyüş yapılacak.

Tabyalarda Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra, İstiklal Marşı ve şiirlerler ile Sultan 2. Abdulhamit Han'ın fermanı okunup dualar edilecek.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurumlarındaki toplu taşıma araçları, belirlenen güzergahlarda vatandaş ve öğrencileri yürüyüş öncesi ve sonrası taşımak için görevlendirilecek.

Kaynak: AA