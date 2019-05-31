Erzurumlulara 'Afrika' şoku; sıcaklıklar 10 derece birden arttı

Kaynak: İHA

Erzurum'da etkili olan Afrika sıcakları nedeniyle soğuk iklime sahip Erzurum, Kars illerinde hissedilen sıcaklık artışı, vatandaşı şaşırttı.Bu hafta içinde tümüyle hissedilen Afrika sıcaklarına rağmen her ihtimale karşı ceketlerini yanlarından ayırmayan Erzurumlular, sıcakları gölgelere sığınarak karşıladı.Afrika üzerinden gelen ve sıcaklık artışlarına sebep olan hava akımı dolayısıyla, soğuk bir iklime sahip olan Erzurum'da sıcaklıkların 10 derece birden artması soğuğu seven Erzurumlularca "Biz daha yeni ısındık bu daha ne ki" sözleriyle karşılandı.Dadaşlar güneşten kaçıp gölgelere sığınırken, Afrika sıcakları hakkında, "Biz hala ısınmadık, buralar ısınmış olsa da daha evler ısınmadı, Erzurum da elbet bir gün ısınacak" diye yorumlayanlar da vardı, "Havalar çok şükür ısındı soğuktan kendimizi kurtardık. Yaz çok geç geldi Erzurum'a çimenliklerde oturup serinliyoruz. Afrika sıcakları geldi Erzurum deyimiyle artık 'Dalımız ısındı'" diyerek yüz güldürenler de."Erzurum'da beklenmedik bir sıcaklık bu kışın donuyorduk bu sefer de yanacak gibiyiz, bu sıcaklara Erzurumlular dayanamaz, biz soğuğa alışmışız, sıcak bize fazla gelir hele bir de Afrika sıcakları olursa halimiz nice olur" şeklinde yorumlayanlar ise sıcakların Erzurum'da kalıcı olmayacağını dile getirdiler. - ERZURUM