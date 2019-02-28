Erzurumlulardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sevgi Seli

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimler için düzenlenen mitinge katılmak üzere Erzurum'a geldi. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce Erzurumlu, Erdoğan'a sıcak sevgi selinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında Vali Okay Memiş, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Bir süre havalimanında bekleyen Erdoğan, geçiş güzergahında konvoyunu durduran gençlerle, fotoğraf çektirdi. Bir süre burada, kar yağışı altında öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti.İstasyon Meydanı'nda saatler öncesinde yerlerini alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar İHA mikrofonuna konuştu. Eksi 10 dereceyi bulan soğuk havanın ve kar yağışının Erdoğan sevgisinin önüne geçmediğini ifade eden vatandaşlar, "Reisimizi, başkanımızı çok seviyoruz. Onun için ölürüz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımıza Erzurum'dan tam destek" diye konuştu.Mitingin ardından Erzurum Valiliğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Erzurum'dan ayrıldı. - ERZURUM