Erzurumspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı futbolcuların daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.
Erzurum temsilcisi, Antalyaspor ile yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir
Stadı'nda karşılaşacak.
Erzurumspor Kulübü,Antalyaspor