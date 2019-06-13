Erzurumspor, Teknik Direktör Muzaffer Bilazer ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile prensipte anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bilazer ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, anlaşma detaylarının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

HAMZA HAMZAOĞLU İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Muzaffer Bilazer ile prensip anlaşmasına vardı. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." Mavi-beyazlı ekip sezon sonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA