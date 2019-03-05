Erzurumspor, Bugünden İtibaren Yeni Bir Başlangıç Yapıyor"

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da onursal başkan Mehmet Sekmen, takımdaki teknik direktör değişikliği ile birlikte yeni bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.Mehmet Sekmen, Mehmet Özdilek'in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi sonrası anlaşma sağlanan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve takım kaptanı Egemen Korkmaz'la kulüp tesislerinde görüştü.Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mutlaka ligde kalması gerektiğini aktararak, "Erzurumspor olarak taraftarı güçlü bir takımız. Pazar günü oynanan Galatasaray maçını izleyenler, bu bölgenin Erzurumspor gibi bir takıma ihtiyacı olduğunu gördü. Çok kısa sürede buralara geldik ama kısa sürede pes etmediğimizi kamuoyuna göstereceğiz. Erzurumspor, bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.Takımın oynanan futbol ve yapılan transferler itibarıyla daha iyi yerlerde olması gerektiğini vurgulayan Sekmen, "Futbolda biraz şans da yanınızda olacak. İnanıyorum ki bundan sonra arzu ettiğimiz yerde oluruz." diye konuştu.Mehmet Özdilek'e göstermiş olduğu kadirşinaslıktan dolayı teşekkür eden Mehmet Sekmen, "Mehmet Özdilek ile anlaşarak ayrıldık. O da hakikaten kıymetli bir hoca. Çok güzel oyun oynatmasına rağmen futbolda netice önemli. Netice gelmeyince, arzu ettiğiniz şeyler olmuyor." ifadelerini kullandı.