Erzurumspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor
'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Erzurum temsilcisi, Alanya ilçesinde konakladığı otelin spor tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetiminde çalıştı.
Mavi-beyazlı futbolcuların koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı
İdmana, sakatlıkları dolayısıyla Alanya'ya getirilmeyen Rashad Muhammed ve Samet Ali Kaya
katılmadı.
Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
Kaynak: AA