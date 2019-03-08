08 Mart 2019, 23:08
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Erzurumspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurum temsilcisi, Alanya ilçesinde konakladığı otelin spor tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalıştı.

Mavi-beyazlı futbolcuların koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı


İdmana, sakatlıkları dolayısıyla Alanya'ya getirilmeyen Rashad Muhammed ve Samet Ali Kaya katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
Kaynak: AA


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