Erzurumspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık
Pazar günü deplasmanda Bursaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı futbolcuların daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptığı idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana sakatlıkları bulunan futbolculardan Siphiwe Tshabalala
ve Arsen Khubulov katılmazken, Leo Schwechlen takımdan ayrı çalıştı.
Aralık,Bursaspor,Erzurumspor Kulübü
29 Kasım 2018 Perşembe 12:32