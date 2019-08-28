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Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Hakan Cambazoğlu ve sol bek Hakan Arslan ile yollarını ayırdı.

28.08.2019 16:42 Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Hakan Cambazoğlu ve sol bek Hakan Arslan ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Cambazoğlu ve Arslan ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcularımız Hakan Arslan ve Hakan Canbazoğlu ile sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze yaptıkları hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle her iki oyuncumuza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz?." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Hakan Arslan, Spor

Kaynak: AA

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