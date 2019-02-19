Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü
ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, bu maçın hazırlıklarına başladı. Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.
Mavi-beyazlı takımın yaklaşık 45 dakika süren kondisyon ağırlıklı idmanına hafif sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz
katılmadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Yakutiye,MKE Ankaragücü,Erzurumspor Kulübü
Kaynak: AA