Haberler » Spor » Haber

Erzurumspor'da teknik direktör arayışları

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Osman Özköylü ile anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

17.09.2019 17:16Erzurumspor'da teknik direktör arayışları
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Osman Özköylü ile anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübün yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığının duyurulduğu aktarıldı.
Açıklamada, Erzurumspor Kulübü olarak prensip anlaşmasına varılan Özköylü ile nihai anlaşmanın sağlanamadığı belirtilerek, "Takımımızı çalıştıracak teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Erzurumspor camiamız ve futbol kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Osman Özköylü, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:55 Kayserispor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
19:48 Manchester City'de stoper alarmı
19:44 MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
19:43 Canlı yayın duyurusu
19:42 Elneny ve Kayode PFDK'ye sevk edildi
19:38 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası Kocaeli'de başladı
19:35 Uğur Tütüneker: "Adanaspor maçını kazanmalıydık"