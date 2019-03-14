Erzurumspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Trabzonspor
ile sahasında karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetiminde Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı futbolcuların, dar alanda taktik ağırlıklı pas ve şut çalışması ile sonlandırdığı antrenmanda Egemen Korkmaz
yer almadı.
Süper Lig'in 24. haftasındaki Galatasaray
maçında sakatlanan Rashad Muhammed ise 10 gün sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.
Trabzonspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
Kaynak: AA