Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile 9 Aralık
Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasına Özdilek de katıldı.
Taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamlanan ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
Hafif sakatlığı bulunan Emrah Başsan
da antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Evkur,Yeni Malatyaspor,Erzurumspor Kulübü
07 Aralık 2018 Cuma 16:54