05.07.2019 20:14
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Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sezonu 2 Temmuz'da açan ve ilk antrenmanını altyapı ağırlıklı kadro ile gerçekleştiren Erzurum temsilcisinde takımın as kadrosundaki diğer futbolcular, bugünkü çalışmada yer aldı.
Teknik direktör Muzaffer Bilazer, antrenmandan önce futbolcularla tanıştı.
Mavi-beyazlı futbolcular, 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Erzurumspor Kulübü, 2 Temmuz, Spor

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