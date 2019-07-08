08.07.2019 22:13
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Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Tatilden dönen futbolcuların da katıldığı antrenmanda oyuncular, ısınma koşusu, taktik, 5'e 2 top kapma ve çift kale maç yaparak günü tamamladı.
Kaleci İbrahim Sehic'in takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmanda, 1. Lig ekibi Giresunspor'dan transfer edilen Aykut Demir takımla birlikte çalıştı.
Adana Demirspor'dan transfer edilen Michael Pote ise Afrika Kupası'nda bulunması nedeniyle antrenmanda yer almadı.
Kaynak: AA
Erzurumspor Kulübü, Spor

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