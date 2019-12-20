Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti. Erzurumspor, sosyal medyadan şehrin soğukluğuna vurgu yapan bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yapılan gönderide üşüyen bir bebeğin videosu paylaşıldı. Söz konusu gönderi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

MAÇ OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA OYNANACAK

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turunda, ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. Siyah-beyazlı takım ilk maçı deplasmanda, rövanş maçını Vodafone Park'ta oynayacak.