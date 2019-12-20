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Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor, sosyal medyadan esprili bir paylaşımda bulundu.

20.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:48

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti. Erzurumspor, sosyal medyadan şehrin soğukluğuna vurgu yapan bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yapılan gönderide üşüyen bir bebeğin videosu paylaşıldı. Söz konusu gönderi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

MAÇ OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA OYNANACAK

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turunda, ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. Siyah-beyazlı takım ilk maçı deplasmanda, rövanş maçını Vodafone Park'ta oynayacak.

Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (7)
KARGİLL: BİZİM STAD KALORÜFERLİ LAYIKINCA AĞIRLARIZ KİMSE MERAK ETMESİN
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SERCAN: KARTAL IN ÜŞÜDÜĞÜ NEREDE GÖRÜLMÜŞ , BİR KANARYA BİR ASLAN OLSA ANLARIM
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KURA DEĞİL BUNLAR: fenerbahçe galatasaray önceki tur istanbul dışına bile çıkmazken beşiktaş önce erzincan sonra erzurum kurada sibiryadan alaskadan takım olsa orası çıkardı beşiktaşa lig fikstürleri de hepsi rakip takımların çıkarlarına göre ayarlanıyor yıllardır
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A: çok güzel ya
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EMOXX: maç saatini şimdi saat gündüz 12 ye alır federasyon bjk üşümesin diye
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3 1
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AEÇ: hahaha :)))
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KIZ HANİFE: hani nerde
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