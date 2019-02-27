Erzurumspor'dan Obertan İçin Özel Klip

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, ara transfer döneminde renklerine kattığı Gabriel Obertan'ın doğum gününü yayınladığı video ile kutladı.
Mavi-beyazlı takım, 26 Şubat'ta 30 yaşına giren yeni transferi Gabriel Obertan için video hazırladı.
"Doğum günün kutlu olsun Gabriel Obertan" başlığıyla kulübün resmi Twitter
hesabından yayınlanan videoda Obertan'ın antrenmanda çekilen görüntüleri ile Demir Grup Sivasspor
maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevince yer verildi.
Görüntülerde, deneyimli oyuncunun "Ben Gabriel Obertan. Bundan önce büyük kulüplerde oynadım ama şimdi Erzurumspor
için varım. Süper Lig'de kalmamız için savaşmaya hazırım. Ben geldim, başarı da gelecek." ifadelerine yer verildi.
Kariyerinde daha önce İngiltere
'de Manchester United
ve Newcastle United
ile Fransa
'da Bordeaux
ve Lorient
takımlarının formalarını da giyen Fransız futbolcu Obertan, ara transfer döneminde Bulgaristan
'ın Levski Sofya
takımından kadroya katılmıştı.
Obertan, forma giydiği 4 maçta, Erzurum
temsilcisi adına bir gol attı.
Erzurumspor Kulübü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA