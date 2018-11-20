Erzurumspor'dan Vali Okay Memiş'e Ziyaret

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Teknik Direktörü Mehmet Özdilek
ve ekibini kabul etti. Okay Memiş, Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Erzurumspor'un Özdilek ve ekibinin göreve gelmesiyle ivme kazandığını belirtti.
Erzurum'un Süper Lig'de ekibi bulunmasının büyük bir kazanç olduğuna işaret eden Memiş, şöyle konuştu: "Bu işlerde samimi olarak çalışmak ve emek sarf etmek çok önemli. Onu da görüyoruz. İnşallah bu haftaki maçta da iyi bir netice alırız. Bunu hak ettiğimizi görüyoruz. Yoğun bir şekilde çalıyor ve emek veriyorsunuz. Erzurumspor'un sizinle beraber çok daha yukarıda olacağına inanıyoruz. Verilen destek dolayısıyla herkese teşekkür ediyorum. Şehre büyük değer katıyorsunuz. Süper Lig'de bir takımımızın olması bizim için büyük bir kazanç." Memiş, Erzurum'un nüfusuna göre Türkiye
'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu aktararak, kentin sadece futbolda değil, kış sporları ve diğer alanlarda da bölgede öncülük edeceğine inandığını söyledi.
Mehmet Özdilek de Vali Memiş'in spora karşı sevgisinin kendilerini çok daha güçlü kıldığını ifade etti.
Verilen destek dolayısıyla teşekkür eden Özdilek, "Yanımızda olmanız, destek vermeniz şehir ve takım için de çok önemli, değerli ve çok kıymetli. Yoğun bir süreç, kolay değil. Biz de 'nezaket ziyaretinde bulunalım ve futbol adına biraz daha neler yapabiliriz' diye konuşalım istedik." diye konuştu.
Özdilek, ziyaret anısına Vali Memiş'e forma ve rozet hediye etti.
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