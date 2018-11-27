27 Kasım 2018, 18:20
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Erzurumspor Eksiksiz Çalıştı

Erzurumspor Eksiksiz Çalıştı

Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tam kadro çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde  gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı  antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Antrenmana eksiksiz katılan mavi-beyazlılar, 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
Bursaspor,Erzurumspor Kulübü

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