Erzurumspor Eksiksiz Çalıştı

<div>Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.</div><div></div><div>Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.</div> <div></div><div>Futbolcuların daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Antrenmana eksiksiz katılan mavi-beyazlılar, 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.</div> <div></div><div></div><div></div><div></div>