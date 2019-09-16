Haberler » Güncel » Haber

Erzurumspor eski başkanı Ali Demirhan babasını kaybetti

Erzurumspor ve Yalovaspor'un eski başkanlarından Ali Demirhan'ın babası hayata gözlerini yumdu.

16.09.2019 14:18Erzurumspor eski başkanı Ali Demirhan babasını kaybetti
Erzurumspor ve Yalovaspor'un eski başkanlarından Ali Demirhan'ın babası hayata gözlerini yumdu. Abdülkadir Demirhan Yalova'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde vefat eden Erzurumspor ve Yalovaspor eski başkanlarından Ali Demirhan'ın babası Abdülkadir Demirhan, Yalova Emirbayırı Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden Ali Demirhan'ın son derece üzgün olduğu gözlerden kaçmadı. Merhum, kılınan cenaze namazı sonrasında Samanlı köyü kabristanına defnedildi. - YALOVA

Erzurumspor Kulübü, Ali Demirhan, Yalovaspor, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:58 Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan aşure
14:58 Kalp ameliyatı öncesi sevgilisine evlilik teklif etti
14:57 Tarık akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı
14:57 Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke sınırlarını aştı
14:56 Lösemi hastası nur, yaşam savaşını kaybetti
14:56 FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik sınav operasyonu
14:56 İran cumhurbaşkanı hasan ruhani ile heyetlerarası görüşme