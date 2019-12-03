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Erzurumspor kupada Süper Lig takımı ağırlamak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Bursaspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına ilişkin, "Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek.

03.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:08Erzurumspor kupada Süper Lig takımı ağırlamak istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına ilişkin, "Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Tur atlayarak bu şehre Süper Lig takımı getirmek istiyoruz." dedi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig'in önemli takımlarından biri olan Bursaspor'u konuk edecek.
Söz konusu maçı AA muhabirine değerlendiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kupa maçlarının ayrı bir havası olduğunu söyledi.
Sözeri, Ziraat Kupası maçlarının bazı takımlar için yük olduğunu ifade ederek, "Ziraat Kupası maçları açıkçası hedefi olan takımlar için biraz yük oluyor. Özellikle kadro derinlikleri olmayan takımlar için bu böyle ama biz kadro derinliği açısından rahatız. Bu yüzden kupa maçlarında gitmek istediğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.
Tur atlayarak Süper Lig takımını Erzurum'da ağırlamak istediklerini dile getiren Sözeri, şöyle konuştu:
"Bizim için önemli olan tabii ki Süper Lig'e çıkmak. Geçen sene taraftarlarımız Süper Lig takımlarını burada gördü. 1. Lig'de oynarken büyük bir takım yada Süper Lig'den herhangi bir takımı getirerek buradaki taraftarlarımıza tekrar Süper Lig'i hatırlatıp sezon sonunda da bunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz."
Bursaspor taraftarlarının önceki gün geçirdiği trafik kazasını anımsatan Sözeri, kaza yapan taraftarlara geçmiş olsun temennisinden bulundu.
Sözeri, şöyle devam etti:
"Bursaspor rakibimiz olacak ve onlara da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kupa çok farklı bir zemin ve farklı bir versiyon. Bu yüzden onlar da belki de rotasyonlu kadro ile sahaya çıkacak. Biz de aynı rotasyon yaparak maça çıkacağız. Hem ligde hem de kupada aynı kadro ile oynayamazsınız çünkü bu kolay değil. O yüzden oynamayan oyuncularımızla oynayacağız. Sonuçta tur atlayan devam edecek. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Tur atlayarak bu şehre Süper Lig takımı getirmek istiyoruz. Kulübümüze de önemli bir gelir getirmek ekstra hedefimiz olacak."
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor maçı 4 Aralık Çarşamba günü Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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