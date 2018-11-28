28 Kasım 2018, 16:12
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Erzurumspor Taktik Çalıştı

Erzurumspor Taktik Çalıştı

Bursaspor maçına hazırlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda  Bursaspor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını  sürdürdü.
Kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren  antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde futbolcular, daha sonra pas  ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.
Mavi-beyazlılar, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarınki antrenmanla  devam edecek.
  

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