14 Aralık 2018, 17:16
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Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'ten Ersun Yanal Yorumu

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Ersun Yanal'ın Fenerbahçe maçında takımın başında olması bizi etkilemez." dedi.

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdilek, "Ersun Yanal'ın Fenerbahçe maçında takımın başında olması bizi etkilemez. Ersun hocaya da buradan hayırlı olsun diyorum. Mutlaka takımında bir değişiklik olacaktır ama önemli olan bizim saha içerisindeki duruşumuz. Bizim için pozitif mi olur bilemiyorum. Maç başlamadan buna karar veremeyiz." dedi.

"FENERBAHÇE ÇOK GOL YİYEN BİR TAKIM"

Özdilek, "Sakat ve cezalı oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Ersun hoca sistemi değiştirir mi, bilmiyorum. Fenerbahçe çok gol atamayan ama çok gol yiyen bir takım. Amacımız Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak" diye konuştu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Ersun Yanal,Fenerbahçe,Mehmet Özdilek
14 Aralık 2018 Cuma 17:16



YORUMLAR (4)
FENERİST: Dnku cicuklar Adam oldu
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ZAZA: saygısız
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ASİLLL: erzurumspor ligde oynadığı futbola rağmen bence hak etmediği yerde inşallah hak ettiği yerlerde olur...
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HEHE: FIRSAT BU FIRSAT GELEN GEÇEN FENERDEN HEVESİNİ ALSINN :)
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