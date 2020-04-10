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Erzurumspor'un efsanelerinden Yalçın Songün hayatını kaybetti

BB Erzurumspor'un efsane futbolcularından Yalçın Songün beyin kanaması geçirerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:46
Erzurumspor'un efsanelerinden Yalçın Songün hayatını kaybetti
BB Erzurumspor'un efsane futbolcularından Yalçın Songün beyin kanaması geçirerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da uzun yıllar forma giyen Yalçın Songün, böbrek rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllardır tedavi görüyordu. Songün, önceki gün beyin kanaması geçirerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan ve beyin ameliyatı gerçekleştirilen Songün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Songün'ün cenazesi yarın kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.

Erzurumspor'da efsane futbolcu için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağolsun. Efsane Erzurumspor'umuzun formasını terletmiş değerli büyüğümüz Yalçın Songün, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayata gözlerini yumdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Erzurumspor camiamıza baş sağlığı diliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Üniversitesi, Spor
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