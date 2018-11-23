23 Kasım 2018, 15:12
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Erzurumspor'un En İstikrarlısı Leo

Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un en istikrarlı futbolcusu, tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Fransız savunma oyuncusu Leo Schwechlen oldu.

Mavi-beyazlı ekibin 2018-2019 sezonu başında Göztepe'den kadrosuna  kattığı Leo Schwechlen, ligde geride kalan 12 maçta ortaya koyduğu performansla  beğeni topladı.
Leo, bu sezon tüm maçlarda 90 dakika oynayıp 1080 dakika sahada  kalarak takımının en istikrarlı futbolcusu olmayı başardı.
Maçlarda rakipleriyle girdiği ikili mücadeleler ile dikkati çeken sol  bek, forma giydiği müsabakalarda mevkisinin yanı sıra stoper olarak da görev  aldı.
Deneyimli futbolcu, centilmence mücadele ortaya koyduğu müsabakalardan  sadece ligin ilk haftasında deplasmandaki Atiker Konyaspor maçında bir sarı kart  gördü.
Bu arada, Erzurumspor'un en uzun süre forma giyen ikinci oyuncusu 1062  dakika ile  Jasmin Scuk, üçüncü oyuncusu ise sarı kart cezası nedeniyle Göztepe  maçında kadroda yer almamasına rağmen ligde 990 dakika forma giyen Lokman Gör  oldu.
"İyi bir performans gösterdik"
Leo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra farklı  ülkelerden gelen futbolcularla oluşturulan takımlarında çok güzel atmosfer  olduğunu belirtti.
Takımın son haftalarda elde ettiği sonuçlarla çıkış yakaladığını ifade  eden Leo, "Takımda ilk defa Süper Lig'de oynayanlar ile daha önce bu ligde  oynamış tecrübeli futbolcular ve yabancı oyuncular var. Bu arkadaşlarla çok iyi  bir grup oluşturduk, çok iyi adaptasyon sağladık ve iyi bir performans  gösterdik." diye konuştu.
Fransız oyuncu, sezon başı hazırlık kampına erken geldiği için ilk  maçtan itibaren forma şansı bulduğunu anlatarak, "Çünkü fiziksel olarak iyiydim.  Onun dışında takımda hem sol bek hem stoper pozisyonlarında oynadım. Takım  arkadaşlarımın da gösterdiği iyi performansla ben de kendi bölgemde istediğim  performansı gösterme anlamında katkı verdiğimi söyleyebilirim."  değerlendirmesinde bulundu.
"Süper Lig'de en çok top kazanan oyunculardan birisiyim"
Antrenmanlarda özellikle ikili mücadeleler konusunda çok çalıştığını  aktaran Leo, sözlerini şöyle tamamladı:
"Futbola genç yaşta başladığımdan beri top kapma özelliğim var. Bunun  yanında antrenmanda da çok çalışıyorum, mücadele ediyorum. Her zaman bu özelliğim  ortaya çıktı. Sanırım şu anda 56 kez top kapmışım. Bakıldığı zaman Süper Lig'de  en çok top kazanan oyunculardan birisiyim, belki de en iyisiyim. Gerçekten  bununla gurur duyuyorum."

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