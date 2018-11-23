Erzurumspor'un En İstikrarlısı Leo

Mavi-beyazlı ekibin 2018-2019 sezonu başında Göztepe'den kadrosuna kattığı Leo Schwechlen, ligde geride kalan 12 maçta ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

Leo, bu sezon tüm maçlarda 90 dakika oynayıp 1080 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı futbolcusu olmayı başardı.

Maçlarda rakipleriyle girdiği ikili mücadeleler ile dikkati çeken sol bek, forma giydiği müsabakalarda mevkisinin yanı sıra stoper olarak da görev aldı.

Deneyimli futbolcu, centilmence mücadele ortaya koyduğu müsabakalardan sadece ligin ilk haftasında deplasmandaki Atiker Konyaspor maçında bir sarı kart gördü.

Bu arada, Erzurumspor'un en uzun süre forma giyen ikinci oyuncusu 1062 dakika ile Jasmin Scuk, üçüncü oyuncusu ise sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında kadroda yer almamasına rağmen ligde 990 dakika forma giyen Lokman Gör oldu.

"İyi bir performans gösterdik"

Leo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen futbolcularla oluşturulan takımlarında çok güzel atmosfer olduğunu belirtti.

Takımın son haftalarda elde ettiği sonuçlarla çıkış yakaladığını ifade eden Leo, "Takımda ilk defa Süper Lig'de oynayanlar ile daha önce bu ligde oynamış tecrübeli futbolcular ve yabancı oyuncular var. Bu arkadaşlarla çok iyi bir grup oluşturduk, çok iyi adaptasyon sağladık ve iyi bir performans gösterdik." diye konuştu.

Fransız oyuncu, sezon başı hazırlık kampına erken geldiği için ilk maçtan itibaren forma şansı bulduğunu anlatarak, "Çünkü fiziksel olarak iyiydim. Onun dışında takımda hem sol bek hem stoper pozisyonlarında oynadım. Takım arkadaşlarımın da gösterdiği iyi performansla ben de kendi bölgemde istediğim performansı gösterme anlamında katkı verdiğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Süper Lig'de en çok top kazanan oyunculardan birisiyim"

Antrenmanlarda özellikle ikili mücadeleler konusunda çok çalıştığını aktaran Leo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbola genç yaşta başladığımdan beri top kapma özelliğim var. Bunun yanında antrenmanda da çok çalışıyorum, mücadele ediyorum. Her zaman bu özelliğim ortaya çıktı. Sanırım şu anda 56 kez top kapmışım. Bakıldığı zaman Süper Lig'de en çok top kazanan oyunculardan birisiyim, belki de en iyisiyim. Gerçekten bununla gurur duyuyorum."