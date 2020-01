Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş 'ı eleyen TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarı, kulüp tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşıyor.Hem sahasında hem de deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yenerek eleyip kupada çeyrek finale yükselen mavi-beyazlı ekip, "Dadaşlar diyarı" Erzurum'da heyecan uyandırdı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kupada ve ligdeki başarılı oyunuyla büyük mutluluk yaşayan taraftarlar, takımlarının çeyrek finalde eşleştiği Trabzonspor 'u da eleyerek son 4'e kalacağına inanıyor.Dondurucu soğukta bile takımlarını yalnız bırakmıyorlarİç sahada ve deplasmanda takımı yalnız bırakmayan Dadaşlar, dondurucu soğukların yaşandığı kentte maçlarda mavi-beyazlı ekibe desteklerini her zaman sürdürüyor.Kupanın çeyrek final eşleşmeleri için düzenlenen kura çekimini televizyondan heyecanla takip eden taraftarlar, "dost kulüp" olarak gördükleri Trabzonspor ile eşleşmenin mutluluğunu da yaşıyor.Dadaşlar Taraftar Grubu'nun 63 yaşındaki en yaşlı üyesi ve "Dede" lakaplı Erdem Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek isteğinin Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısı olduğunu söyledi."Eşim eve ekmek götürmemi beklediğinde deplasmana gidiyordum"Uzun yıllardır takıma olan desteğinden bahseden Alan, "Arkadaşlarla İstanbul'a deplasmana gidiyorduk. İzmit'teyken eşim aradı ve benden akşam eve gelirken ekmek almamı istedi. Ben de 'tamam' dedim ama İstanbul'a gideceğimi bilmiyordu ve eve ekmek götürmemi bekliyordu. Benim sevdam habersiz ve anlatılmaz." dedi.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Trabzonspor ile eşleşmesini değerlendiren Alan, şöyle konuştu:"Takımımı ve bizi buraya kadar getiren herkesi kutluyorum. Taraftar olarak kenetlenmemiz çok iyi. Rakiplerimizi eledik ve iyi bir rakiple eşleştik. Trabzonspor çok kaliteli ve komşu bir takım. Centilmence bir maç olsun, hak eden kazansın ve komşuluğumuz ayrılmasın. Aramızda dostluk olacak ama sahada biz kazanacağız, bundan eminim.""Trabzonspor bizim dostumuz"Dadaşlar Taraftar Grubu liderlerinden Zafer Lemenler, Erzurum adına Dadaşlar Grubu olarak hemen hemen her yerde olduklarını ve takıma en güzel şekilde destek olmaya çalıştıklarını anlattı.Beşiktaş'ı elemenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Lemenler, "Beşiktaş maçı çok güzeldi. Çok güzel bir şekilde takımızı destekledik ve Beşiktaş'ı eledik. Büyükşehir Belediye olarak ilk defa çeyrek finale çıktık. Şehirle halk bütünleşti, takım bütünleşti. Futbol sahada oynanır. Trabzonspor'la eşleştik, orada da galip geleceğiz. Trabzonspor bizim dostumuz, inşallah bir sorun yaşamadan dostluk içinde bir maç olacak ama sahada kazanan Erzurumspor olacak." ifadelerini kullandı.Taraftarlardan İmdat Aktaş ise 42 yaşında bir Erzurum sevdalısı olduğunu ifade ederek, Erzurumspor sevdası dolayısıyla evlenmediğini anlattı."Şehirde çok güzel bir atmosfer var"Taraftar grubunun lise temsilcisi 17 yaşındaki Alperen Çeken de 5-6 yıldır takımın tüm maçlarına gittiğini söyledi.Erzurumspor sevdasının her zaman kendisi için farklı olduğunu dile getiren Çeken, şunları kaydetti:"Erzurum'da yapacağımız fazla aktivite yok, bizde sadece Erzurumspor var. İç ve dış sahada Erzurumspor'un yanındayız ve Erzurumspor bizim için bir hayat felsefesi. Beşiktaş zorlu bir rakipti ve elediğimiz için çok mutluyuz. Şehir olarak inanılmaz bir motivasyona girdik, şampiyonluk havalarındayız. İnşallah bu sene şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız. Şu an şehirde çok güzel bir atmosfer var ve biz de bu atmosferi daha da coşkulu bir hale getirmeye çalışıyoruz."