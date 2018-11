Erzurumspor Yönetiminden Vali Okay Memiş'e Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 09:18



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ve ekibi Vali Okay Memiş 'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.Erzurum'u Süper Ligde temsil eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hocası Mehmet Özdilek, Vali Okay Memiş'e kalan maçlar ve takımın durumu hakkında bilgi verdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Okay Memiş, "Erzurumspor sizinle birlikte bir ivme kazandı. Erzurum Valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Bu işlerde samimi olarak çalışmak ve emek sarf etmek çok önemli. Ayağımız uğurlu geldi, inşallah önümüzdeki maçta da 3 puan alırız. Süper ligde bir takımın olması bizler için büyük bir kazançtır. Erzurum sadece futbolda değil, kış turizminde de bölgede ve söz sahibi olacaktır" şeklinde konuştu."Valimizin spora karşı müthiş sevgisi bize güç kattı" diyen Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Erzurumspor'a destek olmanız şehir içinde bizim içinde çok önemli. Geldiğinizin ikinci gününde bizleri ziyaret etmeniz bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Ekibim adına yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz" dedi.Konuşmaların ardından Erzurumspor'un hocası Mehmet Özdilek Vali Memiş'e Mavi beyazlı takımın formasını ve rozetini takdim etti. - ERZURUM