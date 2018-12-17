17 Aralık 2018, 22:22
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Erzurumsporlu Erhan Çelenk: Kadıköy Zor Deplasman Değil, Sonuçta Aynı Puandayız

Erzurumspor forması giyen Erhan Çelenk, "Kadıköy bizim için zor deplasman değil, aynı puandayız, galibiyet için gelmiştik. 5 dakika daha olsaydı takım arkadaşlarımla beraber üçüncü golü bulabilirdik." dedi.

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

"5 DAKİKA DAHA OLSAYDI ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULABİLİRDİK"

Maç sonunda konuşan Erzurumspor forması giyen Erhan Çelenk, "Maça çok kötü başladık, açıkça söyleyebilirim. İlk yarı toparlanamadık. Bir anda kötü başlayınca ne oldu dedik, futbol anlayışımızdan uzaktık. Devrede hocamız gerekeni söyledi. Kadıköy bizim için zor deplasman değil, aynı puandayız, galibiyet için gelmiştik. 5 dakika daha olsaydı takım arkadaşlarımla beraber üçüncü golü bulabilirdik." dedi.

Fenerbahçe,Kadıköy

YORUMLAR (8)
ZZZ: doğru söze ne denir..
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YMT06: adam ne güzel özetlemişya, yoruma ne gerek var. . kadıköy lige merhaba diyenlerin dahi en az 1 puan almak için geldikleri bir dış saha
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USTA: Silimani ne yaptı 90 dk yoktu oyundan almadı
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KASIM6: Hadi len ordan tenekeler siz kimsiniz. Kurt kocar itin köpeğin maskarası olur misali ama kurt kocamadı.
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