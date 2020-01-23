Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Erzurumspor forması giyen Osman Çelik, turun ilk maçında hava şartlarına değinen Abdullah Avcı'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

"FAZLA SÖZE GEREK YOK"

Çelik, Twitter hesabından, "İyi hava şartları kötü hava şartları sonuç aynı, fazla söze gerek yok görüyorsunuz" yazdı. Avcı ilk maçta "Erzurum'da eksi 10'da futbol oynamanın futbolcu sağlığı için iyi olmadığını söylemek istiyorum. Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir" demişti.