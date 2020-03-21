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Erzurumsporlu taraftarlardan 'Evde Kal' çağrısı

- Erzurumsporlu taraftarlardan 'Evde Kal' çağrısı BB Erzurumsporlu taraftalar hazırladıkları video ile korona virüsüne önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

21.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:34
- Erzurumsporlu taraftarlardan 'Evde Kal' çağrısı
ERZURUM - BB Erzurumsporlu taraftalar hazırladıkları video ile korona virüsüne önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a gönül veren yaklaşık 20 taraftar korona virüsüne karşı önlem amacıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Dadaşlar Grubu İstanbul Temsilciliği tarafından hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Erzurumsporlu taraftarlardan ’Evde Kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Erzurumsporlu taraftarlardan 'Evde Kal' çağrısı
Etiketler : Spor

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