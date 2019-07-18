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Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi

Kocaeli'de 5 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşini boğazını keserek öldüren Ömer Akdoğan, müebbet hapis cezası kararını duyunca mahkeme başkanına "Vicdanınız rahat mı?" diye sordu. Başkanın yanıtı ise, "Benim rahat, senin rahat mı asıl?" oldu.

18.07.2019 13:02

Kocaeli İzmit'te5 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla verilen 25 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada müebbet hapis cezasına çıkan sanık Ömer Akdoğan (57), mahkeme başkanına "Vicdanınız rahat mı?" diye sordu. Başkanın yanıtı ise, "Benim rahat, senin rahat mı asıl?" oldu.

İzmit'te 20 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen olayda, Yenituran Durağı'nda otobüs bekleyen 42 yaşındaki Sevgi Zağlı, ayrıldığı dini nikahlı eşi Ömer Akdoğan tarafından boğazı kesilerek, öldürüldü. Tutuklanan Ömer Akdoğan, 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı, suçun haksız tahrik altında işlenmediği gerekçesiyle bozdu.

Bozma kararı üzerine Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Akdoğan, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Akdoğan, savunmasına Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmediğini belirterek, "2014 yılından beri tutukluyum. Takdir mahkemenindir. Tahliyemi talep ediyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim" dedi. Cumhuriyet savcısının ilk yargılamada verdiği mütalaayı tekrar ettiğini bildirdiği duruşmada sanık avukatı ise, tahliye talebinde bulundu.

VİCDAN SORUSU

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, 'haksız tahrik indirimi' uygulamadan Akdoğan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine sanık Ömer Akdoğan, mahkeme başkanına, "Vicdanınız rahat mı?" dedi sordu. Mahkeme başkanı da "Benim rahat, senin rahat mı asıl?" diyerek, cevap verdi.

Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi
Kaynak: DHA
İzmit, 3. Sayfa

YORUMLAR (18)
CONİ: Bu tip insanlardan malesef ulkemizde cok var, devletin bu insanlari islah etmesi gerekir, durum kotu, cahillik siddet almis basini gidiyo
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OSMANİYE.: Temizlik boyası yapılsın
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ADINIZI YAZIN: senin gibilerin yasamasi bile gunah allah huzurunda kendini nasil savunacaksin
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HALK: O. Ç BAKIN BİRDE VİCDAN DAN BAHSEDİYOR. . . HATA DEVLETTE KISA SA KISAS CEZA VERİCEKSİN Kİ İBRATİ ALEM İÇİN KESİCEKSİN BOĞAZINI. .
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DARTH _V12: şeriat olsa bu adamın cezası idam kısas var ama medeni avrupa yi toplum olduğumuz için idam edemiyoruz ama biz den ve avrupa dan daha medeni olan abd alayını İDAM ediyor
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YORUM: hem kadını öldür hem tahliye iste utanmadan. Bunun gibiler içerde çürüsün
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MAZLUM: hakimim seni yetiştiren anneye babaya ne mutlu sizleri tebrik ederim, ve ülkemde suçluların hak ettikleri cezalara çarpıldığını hep görmek dilerim.
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ADINI YAZ Y: Ne acımasız insanlar var bu dünyada. hem sen kadını canice pişman duymadan öldür. sonrada hakimin kararına şaşır. . . .
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AHMET: ey şerefsiz senin vicdanın rahatmı. tavuk kestin alcak. tahliyesini istiyormuş. dua et Türkiyede adalet yok. olsa idi senide aynı yerde keserlerdi o zaman vicdan ne imiş görürdün. ayrılmışsın ey alçak, kadından daha ne istiyorsun. kadına el kaldıran bu alçakların elleri kolları çapraz kesilmeledir ki örnek olsunlar.
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VATANDAŞ: Aslında hakimin , sanığın bu sözünden sonra '' Vicdanım rahattı ama senin bu sözünden sonra rahat etmedi. Cezanı ağırlaştırılmış müebbete çevirdim '' demesi daha güzel olurdu.
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