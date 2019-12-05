Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bir kişi, eş cinsel olduğundan şüphelendiği çocuğunu "Bundan sonra kendine başka bir aile bul" diyerek otoban kenarına terk etti. Polis, çocuklarını ihmal ettiği gerekçesiyle babayı gözaltına aldı.

Florida'nın Haines şehrinde meydana gelen olayda Evenaud Julmeus adlı baba, oğlunun cep telefonunda eş cinsellikle alakalı bazı müstehcen görüntüleri izlerken yakaladı. Bunun üzerine sinirlenen Julmeus oğluyla tartıştı ve henüz reşit olmayan çocuğuna bazı eşyalarını toplayıp arabaya binmesini söyledi.

OTOBANA BIRAKTI

30 yaşındaki adam aracını kilometrelerce sürdükten sonra çocuğu Haines Polis Karakolu yakınlarındaki bir otobanda bırakıp eve döndü. Otoban kenarında çaresiz kalan çocuk karakoldan yardım istedi.

Polis memuru Justin Ludlow, çocuğun verdiği ifadede, babasının kendisini eş cinsel zannettiğini ve bu sebeple yol kenarına bırakıp gittiğini belirttiğini açıkladı.

KARISI ARAMAYA KOYULDU

Olayın adından eve gelen baba durumu karısına iletti. Kadın bu harekete çok sinirlenerek çocuğunu aramaya koyuldu. Julmeus, bunun üzerine evde bekleyen iki küçük çocuğunu da umursamadan evden ayrıldı.

Polis yaptığı araştırma sonucu babayı gittiği mekanda buldu. Evenaud Julmeus, çocuklarını başıboş bırakmaktan dolayı suçlu bulunarak polis tarafından gözaltına alındı. Julmeus daha sonra 3 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Yetkililer her üç çocuğun da durumunun iyi olduğunu açıkladı.