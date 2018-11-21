Eş Kurbanı Ebe, Görev Yaptığı Hastaneden Törenle Uğurlandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:05



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:05

ÇANAKKALE'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi Fuat Şen'in (31) tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Sedef Şen (30) için ebe olarak görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Sağanak altında yapılan törende mesai arkadaşları gözyaşı döktü.Adapazarı'da yaşarken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen'den boşanmak için mahkemeye başvuran 2 çocuk annesi ebe Sedef Şen'in tayini, bir süre önce Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne çıktı. Yaşamını 1 yıldır ayrı sürdüren çiftin boşanma davası devam ederken, mahkemece Fuat Şen hakkında uzaklaştırma kararı verildi.ÇANAKKEL'YE GELİP ÖLDÜRDÜÇanakkale'ye gelen Fuat Şen, eşi Sedef'i takibe aldı. Fuat Şen, dün saat 07.30 sıralarında Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde işe gitmek için durakta servis aracı bekleyen Sedef Şen'in yanına gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fuat Şen, Sedef Şen'i başından tabancayla vurarak öldürdü. Fuat Şen, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olay anı ise bu sırada durakta bekleyen bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.SAĞANAK ALTINDA TÖRENSedef Şen için bugün görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastanenin morgu önünde sağanak altında yapılan törende Sedef Şen'in mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Törene, hastane başhekimi Ufuk Tali ve personelin yanı sıra Sedef Şen'in 3 yaşındaki kızı Ülkü Şen ve 7 yaşındaki oğlu Emirhan Şen ile annesi Emine ve babası Adil Vatan katıldı.İmamın yaptırdığı duanın ardından hastane personelinden helallik alındı. Ardından Sedef Şen'in cenazesi, öğle namazına müteakip toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesi Bozeli köyüne götürüldü.ÖLÜM HABERİNİ HASTANEDE ALMIŞLAREbe Sedef Şen'in çocukları Ülkü ve Emirhan'ın olup bitenden habersiz izlediği cenaze töreni sonrası anneanne Emine Vatan, "Biz olayı duymadık. Hastaneye tansiyonu düştü diye geldik. Ölüm haberini aldık" dedi. - Çanakkale