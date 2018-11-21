Eş Kurbanı Ebe, Görev Yaptığı Hastaneden Törenle Uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER
Çanakkale'de, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Fuat Şen'in (31) silahla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Sedef Şen (30), bugün Ezine ilçesi Bozeli köyünde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Eşi Sedef Şen'i öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Fuat Şen de bugün Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Arıklı köyünde öğlende kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:30