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Eş mezara, koca cezaevine

Eş mezara, koca cezaevine -Kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi genç kadın, son yolculuğuna uğurlandıSAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

16.08.2019 10:31
Eş mezara, koca cezaevine
Eş mezara, koca cezaevine
-Kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı
SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
Vezirköprü ilçesi Kovalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Şahin ile eşi Emine Şahin arasında tartışma çıktı. Kadının telefonundaki fotoğraflardan dolayı çıktığı iddia edilen tartışmada Murat Şahin, iki çocuk annesi Emine Şahin'e pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Emine Şahin, önce Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, oradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kadın, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şahin'in cenazesi Kovalı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazı öncesi özellikle gençlere seslenen imam, nefislerine ve öfkelerine hakim olmalarını isteyerek telafisi olmayan hatalara düşmemeleri konusunda geçlere uyarılarda bulundu.
Koca tutuklandı
Eşini öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Murat Şahin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eş mezara, koca cezaevine

Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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