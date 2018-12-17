Eş Şebab'a Hava Operasyonu: 62 Militan Öldürüldü

Kaynak: İHA

ABD Afrika Komutanlığı, Somali'de düzenlenen son 6 hava saldırısında 62 Eş Şebab militanının öldürüldüğünü açıkladı.ABD Afrika Komutanlığı, Somali'nin Benadir bölgesinde terör örgütü Eş Şebab'a yönelik operasyonlar hakkında basın açıklamasında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Cumartesi günü yapılan 4 hava saldırısında 34, Pazar günü yapılan hava saldırısında da 28 militanın öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Afrika Komutanlığı ve Somalili partnerlerimiz, yürütülen hava operasyonlarında teröristlerin yeni saldırılar için moral, destek ve imkan kazanmasına engel oldu" ifadesi kullanıldı. - NAİROBİ