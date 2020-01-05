Haberler » Dünya » Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı - Haberler

Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'da İran'la gerilim yaşarken, Afrika'da da Eş Şebap örgütünün saldırısına maruz kaldı. Eş Şebap, Kenya sahili yakınında Amerikalı ve Kenyalı askerler tarafından kullanılan bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 4 saldırgan öldü.

05.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:43 Eş Şebap Kenya'daki bir Amerikan askeri üssüne bombalı araçla saldırdı
ile Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşın eşiğine getirine General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD askeri üsleri hedef oldu.

Irak'ta dün gece ABD hedeflerine yapılan füzeli saldırıların arından Amerikan ve ordusu tarafından kullanılan Kenya-Somali sınırı yakınındaki Simba Kampı da Eş Şebap örgütünün hedefi oldu. Sabaha karşı gerçekleştirilen saldırıda bir aracın patlaması sonucu çeşitli hava araçları ve helikopterler tahrip olurken, üste bulunan askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırıda 4 Eş Şebap militanı öldürüldü.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Kenya, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:57   Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı - Haberler
12:54   Peygamber soyundan geldiğini söyleyen kadın ve oğlu hakkında 121 yıl hapis istemi - Haberler
12:51   Dikili'de ölü sayısı 4'e yükseldi, 1 göçmen aranıyor - Haberler
12:50   Alanya'da Afgan sakızı operasyonu - Haberler
12:43   Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında - Haberler
12:34   İranlı Bakan Azeri Cehromi: Trump, takım elbiseli bir teröristtir - Haberler
12:17   İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistiklerini açıkladı - Haberler
12:04   Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü - Haberler
11:49   Son dakika: Donald Trump'ın tehditlerine İran Genelkurmay Başkanı'ndan cevap: Cesaretiniz yok - Haberler
11:35   22 kadını kandırıp cinsel içerikli filmlerde oynatan siteye, 12,7 milyon dolar tazminat cezası verildi - Haberler
5.01.2020 13:09:38