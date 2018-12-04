Esad Çağrı Yaptı, Ürdün'deki 28 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü

Ülkede yeni bir anayasa hazırlama çalışması başlatan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapısının açılmasından bu yana 28 bin Suriyeli ülkesine döndü.

28 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Mülteciler İdaresi Müdürü Ahmed el-Kefavin, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın geçen Ekim ayında açılmasından bu yana 28 bin Suriyelinin Ürdün'den ayrıldığını belirtti. Kefavin, bunların 3 bin 400'ünün mülteci sıfatıyla ülkede bulunduğunu ifade etti.

ÜLKEDE 674 BİN SURİYELİ BULUNUYOR

Ürdün'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Muhammed el-Hıvari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'de BMMYK'ya kayıtlı 674 bin Suriyeli mülteci bulunduğunu belirtti.

Komiserliğin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme isteğiyle ilgili anketler yaptığını aktaran Hıvari, "2018 yılında yapılan son 3 ankette, Suriyelilerin çoğunun 12 ay içinde Ürdün'den ayrılmayı planlamadığını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Yalnızca yüzde 8'inin gelecek yıl ülkesine dönmeyi planladığını belirten Hıvari, önceki anket sonuçlarına göre Suriye'ye dönmeyi düşünenlerin oranında görülen düşüşün kış aylarına girilmesiyle ilgili olduğunu aktardı.

"DÖNMEYENLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULACAK" İDDİASI

Ülkede yeni bir anayasa hazırlama çalışması başlatan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini çağrısında bulunmuştu. Öte yandan rejim yönetiminin, çıkarılacak yasalarla birlikte geri dönmeyen Suriyelilerin mallarına devlet tarafından el konulacağı öne sürüldü.