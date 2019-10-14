Erdoğan'dan Münbiç konusunda Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Erdoğan Azerbaycan seyahati öncesi havalimanında açıklama yaptı.

Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam rejimiyle Türkiye'ye karşı yaptığı anlaşma kapsamında Suriye ordusunun ülkenin kuzeyine doğru ilerlemeye başladığı iddia edildi.

"DEDİKODU YAŞANIYOR"

Şam yönetimi ile YPG'nin anlaşması ve Esad güçlerinin Kobani ve Mümbiç'e girmesi konusundaki soruya yanıt veren Erdoğan, "Şuan itibariyle çok sayıda dedikodu dolaşıyor. Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor Ancak Mümbiç konusundaki planlarımız devam ediyor. Bizim oraya yerleşmek gibi bir niyetimiz yok. Koalisyon güçleri ile yaptığımız mutabakatta buranın 90 gün içinde terörden temizlenmesi yönündeydi. Terörden temizledikten sonra buraya gerçek sahipleri geri dönecek. Münbiç konusunda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." diye konuştu.





"BİZ DOĞRUYU ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gerçekleri karartmanın mümkün olmadığını da belirten Erdoğan, "Şu anda da aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Ortada şehitlerimiz var. Havan topları neticesinde yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar var. İstediği kadar hedef saptırsınlar, gerçekleri halkımız görüyor. Biz de medya vasıtasıyla bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar sahtekarlıklarını yapacak, biz ise doğruyu anlatmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esad'ın kontrolündeki Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceği iddia edilmişti.

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin sözcüsü, bir Rus kanalına yaptığı açıklamada "ABD bölgeden askerlerini çeker çekmez Rus ve Suriyeli askerler Kobani ve Münbiç'e gidecek" demişti. Suriye'deki muhaliflere yakın olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de SDG'nin Rusya ile bir anlaşmaya vardığı ve bu iki kenti Suriye ordusuna teslim edeceği yönünde doğrulanmış haberler aldıklarını yazmıştı.

MÜNBİÇ VE KOBANİ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.