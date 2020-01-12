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Esad'ın saldırılardan kaçan siviller kalacak çadır bile bulamıyor

Suriye'nin İdlib kentinde Beşar Esad rejiminin saldırılarından kaçan siviller, kışın zor şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

12.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:41Esad'ın saldırılardan kaçan siviller kalacak çadır bile bulamıyor
'nin kentinde Beşar Esad rejiminin saldırılarından kaçan siviller, kışın zor şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Suriye'de siviller Beşar Esad rejiminin İdlib'in güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle kuzey bölgelerine kaçmaya devam ediyor. İdlib'in kuzeyine gelen aileler kalacak çadır bile bulamıyor. Dağlık arazilerde çocuklarıyla yardım bekleyen aileler, kışın zor şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İdlib'in kuzeyindeki Ad Dana köyüne gelen ve saldırılarda eşini kaybeden Rukiye Hac Süleyman, "Saldırılardan kaçtık. Yalnızım, çocuklarım var. Yemek ve para kalmayınca cebimdeki parayla araç kiralayıp buraya geldim. Kalacağımız bir çadır bile yok. Basit bir çadır yapmak için herhangi bir malzememiz yok. Çocuklarımla buraya geldik. Buraya oturduk. Yardım eden kişi yok. Hiçbir çarem yok" dedi.

Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak kamplara sığınan siviller de çadırların ve alt yapının yetersiz olması nedeniyle endişeli günler geçiriyor. Elektik ve içme suyu olmayan kampta yaşayan siviller, olumsuz hava koşullarında çocukları ile birlikte yardım bekliyor. - İDLİB

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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