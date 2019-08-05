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Esad rejimi, ateşkesi sonlandırdı

Esad rejimi, gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib ilinde bu ayın başında ilan ettiği şartlı ateşkesi sonlandırdı.

05.08.2019 18:21 Esad rejimi, ateşkesi sonlandırdı
Esad rejimi, gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib ilinde bu ayın başında ilan ettiği şartlı ateşkesi sonlandırdı.

Suriye hükümeti bu ayın başında İdlib ili için ilan ettiği şartlı ateşkesi sonlandırdı. Ateşkesin sonlanmasının ardından Suriye hava kuvvetleri İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki çeşitli noktaları bombaladı. Ordudan yapılan açıklamada, "Ateşkes şartlara bağlıydı, bu olmadığı için terörist organizasyonlara karşı operasyonlarımız sürecek" denildi.

Muhaliflerden, ateşkesin iptaline dair henüz bir açıklama gelmedi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve ortaklarının İdlib'de 26 Nisan-27 Temmuz arasında düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın olmak üzere 781 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. - ŞAM

Han Şeyhun, Suriye, İdlib, Politika

Kaynak: İHA

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