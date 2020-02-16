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Esad rejimi Halep'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza ve Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

16.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:56
'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza ve Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları sabah saatlerinde Halep'in kuzeyinde ve batısındaki yerleşim bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Rejim uçaklarının Darat Izza ve Anjarh köylerini hedef aldığı sırada 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Esad rejimi Halep'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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