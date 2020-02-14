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Esad rejimi Halep'in Maart El Atarib köyünü vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin Halep'in batısındaki Maart El Atarib köyüne düzenlediği hava ve topçu saldırısında 2'si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

14.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:02Esad rejimi Halep'in Maart El Atarib köyünü vurdu: 3 ölü, 3 yaralı
'de Esad rejiminin Halep'in batısındaki Maart El Atarib köyüne düzenlediği hava ve topçu saldırısında 2'si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Esad rejiminin Suriye'de düzenlediği saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Esad rejimi bu kez de Halep'in batısındaki Maart El Atarib köyüne yoğun hava ve topçu saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkililerinin açıklamasına göre, saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 3 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı. Sivil Savunma ekipleri ölen sivillerin cenazelerini ailelerine teslim etti. Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. - HALEP

Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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