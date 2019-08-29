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Esad rejimi, İdlib'de ilerleyişini sürdürüyor

Suriye'de muhaliflerle çatışan rejim güçlerinin İdlib şehrinde 5 bölgeyi ele geçirdiği belirtildi.

29.08.2019 13:32 Esad rejimi, İdlib'de ilerleyişini sürdürüyor
Suriye'de muhaliflerle çatışan rejim güçlerinin İdlib şehrinde 5 bölgeyi ele geçirdiği belirtildi.

Esad rejimi, Suriye'nin İdlib'e bağlı Han Şeyhun ve Maarat Numan bölgesinde ilerleyişi devam ediyor. Esad rejimi Rusya'nın desteğiyle İdlib kırsalındaki 5 bölgeyi ve çok geniş araziyi ele geçirerek stratejik Al-Tamanah kasabasını kuşattığı ifade edildi.

Suriye rejimi güçleri, son birkaç gün içinde, İdlib'in güney kırsalındaki stratejik alanlarda, Han Şeyhun kentinin uluslararası karayolu Şam-Halep'te ve Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflerin kontrol ettiği Latamna kentinde ilerlediği öne sürüldü.

Rusya'nın desteği ile Esad rejimi geçen hafta Han Şeyhun'u ele geçirmişti. - İDLİB

Han Şeyhun, Suriye, Rusya, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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